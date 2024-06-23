Жінку, затриману за розгром могил військових, відправили до психлікарні

60-річна жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників – Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), Андрія Пільщикова ("Джус") та Павла Петриченка

Фото: Київська прокуратура

Підозрювану у нарузі над могилами загиблих українських воїнів жінку помістили до психіатричної лікарні. Там вона перебуватиме 60 діб - до 19 серпня. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, передає Суспільне.

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Прокурори подали до суду клопотання, щоб підозрювану помістили до закладу з надання психіатричної допомоги.

Печерський райсуд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, строком на 60 днів.