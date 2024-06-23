Женщину, задержанную за разгром могил военных, отправили в психбольницу

60-летняя женщина совершила акт вандализма на могилах погибших воинов – Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), Андрея Пильщикова ("Джус") и Павла Петриченко

Фото: Киевская прокуратура

Подозреваемую в надругательстве над могилами погибших украинских воинов женщину поместили в психбольницу. Там она будет находиться 60 суток – до 19 августа. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает Суспильне.

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Прокуроры подали в суд ходатайство, чтобы подозреваемую поместили в заведение по оказанию психиатрической помощи.

Печерский райсуд избрал подозреваемой меру пресечения в виде помещения в заведение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих опасное поведение, сроком на 60 дней.