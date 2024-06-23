Женщину, задержанную за разгром могил военных, отправили в психбольницу
Подозреваемую в надругательстве над могилами погибших украинских воинов женщину поместили в психбольницу. Там она будет находиться 60 суток – до 19 августа. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает Суспильне.
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Прокуроры подали в суд ходатайство, чтобы подозреваемую поместили в заведение по оказанию психиатрической помощи.
Печерский райсуд избрал подозреваемой меру пресечения в виде помещения в заведение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих опасное поведение, сроком на 60 дней.
- В ночь на 20 июня были разгромлены могилы погибших украинских военных – Дмитрия Коцюбайло, Андрея Пильщикова и Павла Петриченко, которые похоронены на Аскольдовой могиле в Киеве.
- Днем 20 июня правоохранители задержали женщину, которую разыскивали за надругательство над могилами. Ей 60 лет.
- Она получила подозрение по статье о надругательстве над могилой, совершенном из хулиганских побуждений. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.