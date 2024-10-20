Во Львове неизвестные разгромили могилы военных: полиция разыскивает виновных – фото

Депутат Львовского горсовета Евгений Бойко рассказал, что было повреждено более двух десятков могил

Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 20 октября во Львове неизвестные разгромили могилы погибших военнослужащих. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Львовской области.

Утром в воскресенье в полицию поступило сообщение о повреждении нескольких могил военнослужащих на поле почетных захоронений №76 Лычаковского кладбища. На место была направлена следственно-оперативная группа.

Полицейские принимают все меры для установления личностей людей, совершивших надругательство на могилах защитников. Решается вопрос правовой квалификации происшествия, отметили правоохранители.

Депутат Львовского городского совета Евгений Бойко сообщил, что инцидент произошел около 02:40. По его словам, было повреждено 23 могилы, из которых 17 могил участников российско-украинской войны, три – политзаключенных и две – волонтеров.

На опубликованных фотографиях видно, что неизвестные перевернули цветы, разбили лампадки и керамические фигурки ангелов.

Заместитель главы общественной организации "Семей павших Героев Львовской области" Гелена Билык рассказала Суспільному, что похожие инциденты уже происходили на кладбище, но в таких масштабах – впервые.

По ее словам, вероятно, могилы повредила женщина. Ее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"Памятники все целы. Повреждены фотографии, стоявшие на плитах, подсвечники, видно, что на них кровь, следовательно, были поцарапаны руки, цветы. Все перевернуто. Статуэтки изо всей силы были брошены на асфальт", — заявила Билык.

Фото: Facebook-аккаунт Евгения Бойко

Фото: Facebook-аккаунт Евгения Бойко

Фото: Facebook-аккаунт Евгения Бойко

Фото: Facebook-аккаунт Евгения Бойко