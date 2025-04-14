У Литві вандали повалили українські прапори – фото

Інцидент стався у місті Мажейкяй неподалік від кордону із Латвією

Акт вандалізму у Мажейкяї (Фото: mazeikiai.lt)

У місті Мажейкяй Литовської республіки в суботу, 12 квітня, невідомі зламали чотири флагштоки з українськими прапорами. Про це повідомляє Мажейкяйский муніципалітет.

Прапори були встановлені біля костелу Святого Франциска Ассізького поруч із прапорами Литви.

Флагштоки були відламані біля основи та повалені на землю. Деякі забруднені червоною фарбою або кров'ю.

Як повідомили у муніципалітеті, навколо костелу ведеться відеоспостереження. Наразі поліція встановлює обставини події та особи тих, хто причетний до акту вандалізму.

За такі дії у Литві передбачена адміністративна відповідальність.