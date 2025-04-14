У Литві вандали повалили українські прапори – фото
У місті Мажейкяй Литовської республіки в суботу, 12 квітня, невідомі зламали чотири флагштоки з українськими прапорами. Про це повідомляє Мажейкяйский муніципалітет.
Прапори були встановлені біля костелу Святого Франциска Ассізького поруч із прапорами Литви.
Флагштоки були відламані біля основи та повалені на землю. Деякі забруднені червоною фарбою або кров'ю.
Як повідомили у муніципалітеті, навколо костелу ведеться відеоспостереження. Наразі поліція встановлює обставини події та особи тих, хто причетний до акту вандалізму.
За такі дії у Литві передбачена адміністративна відповідальність.
- 17 березня Генеральна прокуратура Литви передала до суду кримінальне провадження щодо підпалу торгового центру IKEA у Вільнюсі, який стався 9 травня 2024 року. Правоохоронці вважали, що він був пов'язаний організованої терористичної групи, яка планувала теракти в Литві та Латвії.
- 9 квітня Міністерство культури Литви заявило, що не може заборонити литовський тур російської артистки Крістіни Орбакайте. Але організатори заходу повинні з'ясувати позицію співачки щодо російсько-української війни.