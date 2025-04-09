Литва спитає у співачки Орбакайте, чий Крим

Крістіна Орбакайте і Володимир Путін (Фото: wikimedia)

Міністерство культури Литви заявило, що не може заборонити литовський тур російської артистки Крістіни Орбакайте. Але організатори заходу повинні з'ясувати позицію співачки щодо російсько-української війни. Про це повідомляє Delfi.

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За даними видання, концерт Орбакайте запланований на 31 травня у Вільнюсі. Після появи анонсу заходу у соцмережах вибухнув скандал, адже Литва через російську агресію щодо України обмежила в'їзд громадянам РФ.

Окрім того, литовський громадський діяч Валдас Барткявічюс заявив, що Орбакайте брала участь у російській пропагандистській діяльності. Зокрема, виступала в окупованому Росією Криму у 2014 році та у жовтні 2022 року, вже після початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомило Міністерство культури, попри неоднозначну оцінку російської співачки литовським суспільством та неприпустимість проведення концертів виконавців, які підтримують агресора, повноважень на заборону заходу чи її в'їзду до Литви міністерство не має.

"У випадку зі згаданою виконавицею ситуація виняткова, оскільки вона також має громадянство Литовської Республіки, а прийняті нормативно-правові акти не передбачають обмежень щодо осіб з подвійним громадянством або громадянством іншої іноземної держави (крім Росії)", – заявив Мінкульт.

Втім з урахуванням "чутливість ситуації" міністерство звернулося до організаторів концерту та попросило з'ясувати зв’язки виконавиці із Росією, її позицію щодо війни в Україні, участь і підтримку діяльності, яка порушує права людини та становить загрозу громадському порядку, а також ймовірність і ризики провокацій.

Прем'єр-міністр Ґінтаутас Палуцкас також наголосив, що організатори заходу повинні поставити виконавиці запитання про її політичні погляди й надати відповіді громадськості.

"Ви згодні чи не згодні з анексією Криму?", – навів приклад він.

У Міністерстві культури підкреслили, що відповідальність за можливі негативні наслідки та загрози таких заходів несуть організатори заходів відповідно до законодавства Литви.