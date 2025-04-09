Литва спросит у певицы Орбакайте, чей Крым

Кристина Орбакайте и Владимир Путин (Фото: wikimedia)

Министерство культуры Литвы заявило, что не может запретить литовский тур российской артистки Кристины Орбакайте. Но организаторы мероприятия должны выяснить позицию певицы по поводу российско-украинской войны. Об этом сообщает Delfi.

По данным издания, концерт Орбакайте намечен на 31 мая в Вильнюсе. После появления анонса мероприятия в соцсетях разразился скандал, ведь Литва из-за российской агрессии в отношении Украины ограничила въезд гражданам РФ.

Кроме того, литовский общественный деятель Валдас Барткявичюс заявил, что Орбакайте участвовала в российской пропагандистской деятельности. В частности, выступала в оккупированном Россией Крыму в 2014 году и в октябре 2022 года, уже после начала полномасштабного вторжения.

Как сообщило Министерство культуры, несмотря на неоднозначную оценку российской певицы литовским обществом и недопустимость проведения концертов исполнителей, поддерживающих агрессора, полномочий на запрет или въезд в Литву у министерства нет.

"В случае с упомянутой исполнительницей ситуация исключительная, поскольку она также имеет гражданство Литовской Республики, а принятые нормативно-правовые акты не предусматривают ограничений в отношении лиц с двойным гражданством или гражданством другого государства (кроме России)", – заявил Минкульт.

Впрочем, с учетом "чувствительности ситуации" министерство обратилось к организаторам концерта и попросило выяснить связи исполнительницы с Россией, ее позицию относительно войны в Украине, участие и поддержку деятельности, которая нарушает права человека и представляет угрозу общественному порядку, а также вероятность и риски провокаций.

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас также подчеркнул, что организаторы мероприятия должны задать исполнительнице вопросы о ее политических взглядах и ответы общественности.

"Вы согласны или не согласны с аннексией Крыма?", – привел пример он.

В Министерстве культуры подчеркнули, что ответственность за возможные негативные последствия и угрозы подобных мероприятий несут организаторы мероприятий в соответствии с законодательством Литвы.