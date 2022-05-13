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СБУ запретила въезд 13 пропагандистам с начала полномасштабного вторжения РФ

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 11:52
СБУ запретила въезд 13 пропагандистам с начала полномасштабного вторжения РФ - Фото
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины от 24 февраля запретила пересекать границу Украины 13 работникам пропагандистских СМИ, сообщили в СБУ.

"С начала полномасштабного вторжения России Служба безопасности Украины разоблачила 13 представителей зарубежных СМИ, которые готовили "заказные" материалы для кремлевских пропагандистов и публиковали дезинформацию с фронтов", – говорится в сообщении.

Они не смогут попасть в Украину три года.

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