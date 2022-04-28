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Пропагандисты в рясах. Разведка опубликовала список служителей РПЦ, проповедующих войну

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 11:20
Пропагандисты в рясах. Разведка опубликовала список служителей РПЦ, проповедующих войну - Фото
Владимир Путин и патриарх Кирилл (фото - patriarchia.ru)

Главное управление разведки опубликовало список служителей РПЦ (Русской православной церкви) , занимающихся пропагандистской деятельностью.

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По указанию Кремля, они проповедуют доктрину "русского мира", которая не соответствует православному учению, пишет ГУР.

"Вслед за российской официальной пропагандой служители РПЦ оправдывают российскую агрессию, геноцид украинского народа и призывают своих верующих пополнять ряды российских оккупационных подразделений", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, служители РПЦ получили четкие указания агитировать родителей и родственников молодых россиян, побуждать их к заключать контракт о военной службе.

Список пропагандистов из РПЦ доступен здесь и включает служителей разных рангов, в том числе патриарха РПЦ Владимира Гундяева, известного как Патриарх Кирилл.

Валерия Давыдова
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война церковь рпц
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