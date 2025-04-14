В Литве вандалы повалили украинские флаги – фото
В городе Мажейкяй Литовской республики в субботу, 12 апреля, неизвестные сломали четыре флагштока с украинскими флагами. Об этом сообщает Мажейкяйский муниципалитет.
Флаги были установлены у костела Святого Франциска Ассизского рядом с флагами Литвы.
Флагштоки были отломаны у основания и повалены на землю. Некоторые испачканы красной краской или кровью.
Как сообщили в муниципалитете, местность вокруг костела находится под видеонаблюдением. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и личности тех, кто причастен к акту вандализма.
За подобные действия в Литве предусмотрена административная ответственность.
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