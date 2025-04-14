В Литве вандалы повалили украинские флаги – фото

Инцидент произошел в городе Мажейкяй недалеко от границы с Латвией

Акт вандализма в Мажейкяе (Фото: mazeikiai.lt)

В городе Мажейкяй Литовской республики в субботу, 12 апреля, неизвестные сломали четыре флагштока с украинскими флагами. Об этом сообщает Мажейкяйский муниципалитет.

Флаги были установлены у костела Святого Франциска Ассизского рядом с флагами Литвы.

Флагштоки были отломаны у основания и повалены на землю. Некоторые испачканы красной краской или кровью.

Как сообщили в муниципалитете, местность вокруг костела находится под видеонаблюдением. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и личности тех, кто причастен к акту вандализма.

За подобные действия в Литве предусмотрена административная ответственность.