МВФ о решении Конституционного суда: Электронные декларации не следует отменять

Поддержка антикоррупционных институтов – важное обязательство по программе, поддержанной МВФ

Международный валютный фонд считает внедрение в Украине системы подотчетности государственных чиновников через электронное декларирование важным элементом двустороннего взаимодействия и призывает усилить эффективность всех антикоррупционных органов в государстве. Об этом говорится в ответе представителя МВФ на запрос Укринформа о реакции Фонда на решение КСУ об э-декларировании.

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"Запуск комплексной электронной системы доступа к информации об активах и доходах высокопоставленных лиц в 2016 году был и остается критически важным шагом вперед в борьбе с коррупцией, и его не нужно отменять", – отметили в МВФ.

При этом подчеркивается, что важнейшим элементом взаимодействия МВФ с Украиной на протяжении последних лет остается создание эффективной антикоррупционной базы.

"Поддержка и усиление эффективности всех антикоррупционных институтов в Украине является ключевым фактором для развертывания более мощного и ровного роста, а следовательно, является важным обязательством по программе, поддержанной МВФ", – говорится в ответе.

Как подчеркнули в Фонде, дискуссии по проблемным вопросам продолжаются.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ.

Сегодня под КСУ был протест, активисты требовали отставки всех судей. Глава суда Тупицкий заявил, что пока не собирается в отставку.

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Наталия Медведева

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