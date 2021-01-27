Зеленский вернул наказание за ложь в декларациях. Дело за Радой

Вчера, 26 января, президент Владимир Зеленский подписал указ № 26/2021 о вступлении в силу решения Совета нацбезопасности и обороны. В нем СНБО предложил вернуть уголовную ответственность, а также увеличить штрафы за недостоверное декларирование и неподачу деклараций. Теперь законопроект должен рассмотреть парламент.

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Предложенный Советом нацбезопасности проект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс, а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Что предлагается:

При внесении в декларацию сумм, которые на 1,14 – 4,5 млн грн отличаются от действительных цифр – штраф 51 000 – 68 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение свободы до двух лет. При внесении в декларацию сумм, которые отличаются от действительных цифр более, чем на 4,5 млн грн – штраф 68 000 – 85 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение/лишение свободы до двух лет. За умышленную неподачу декларации – штраф 42 500 – 51 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо лишение свободы до двух лет.

Примечательно, что ранее максимальный штраф за ложь в декларациях составлял 51 000 грн.

В своем решении СНБО рекомендовал президенту подать законопроект на рассмотрение Верховной Рады как безотлагательный.

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Дарья Мостовая

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