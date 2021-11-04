UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НАБУ провело обыск в доме гражданской жены нардепа Шахова – "Схемы"

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 17:52
НАБУ провело обыск в доме гражданской жены нардепа Шахова –
Сергей Шахов (Изображение: Схемы)

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в доме, принадлежащем гражданской жене народного депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова. По данным источников Схем, обыск состоялся 20 октября, известно об этом стало только сейчас, передает Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, обыск провели в двухэтажном доме в коттеджном городке Солнечная долина под Киевом площадью 600 кв.м.

Ранее "Схемы" установили, что Шахов не указал его в своей декларации – как и другое имущество, записанное на его гражданскую жену Инну Журбу.

По данным источников журналистов, Шахов находился в доме во время проведения обыска, основание для его проведения – уголовное дело, которое в НАБУ открыли после выхода расследования "Схем" в апреле этого года.

5 мая НАБУ сообщили, что открыли дело против нардепа по факту вероятного недекларирования им лица, имеющего признаки члена его семьи, и принадлежащих ему активов.

Шахов прокомментировал открытие уголовного дела так: "На меня открывали и Янукович, и Ефремов, и все преследовавшие. Сегодня идет возможно политическое преследование".

  • В апреле журналисты обнаружили коттеджи под Киевом, квартиры и паркоместа в центре столицы, земельные участки и доли в уставных капиталах ряда компаний, записанные на гражданскую жену депутата Шахова, о которой он не упоминает в отчетности.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
набу обыск сергей шахов схемы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 