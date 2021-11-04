НАБУ провело обыск в доме гражданской жены нардепа Шахова – "Схемы"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в доме, принадлежащем гражданской жене народного депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова. По данным источников Схем, обыск состоялся 20 октября, известно об этом стало только сейчас, передает Радио Свобода.

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Как отмечается, обыск провели в двухэтажном доме в коттеджном городке Солнечная долина под Киевом площадью 600 кв.м.

Ранее "Схемы" установили, что Шахов не указал его в своей декларации – как и другое имущество, записанное на его гражданскую жену Инну Журбу.

По данным источников журналистов, Шахов находился в доме во время проведения обыска, основание для его проведения – уголовное дело, которое в НАБУ открыли после выхода расследования "Схем" в апреле этого года.

5 мая НАБУ сообщили, что открыли дело против нардепа по факту вероятного недекларирования им лица, имеющего признаки члена его семьи, и принадлежащих ему активов.

Шахов прокомментировал открытие уголовного дела так: "На меня открывали и Янукович, и Ефремов, и все преследовавшие. Сегодня идет возможно политическое преследование".

В апреле журналисты обнаружили коттеджи под Киевом, квартиры и паркоместа в центре столицы, земельные участки и доли в уставных капиталах ряда компаний, записанные на гражданскую жену депутата Шахова, о которой он не упоминает в отчетности.

Наталия Медведева

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