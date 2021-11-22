Действующему нардепу вручили подозрение в недекларировании почти 60 млн грн

Сегодня, 22 ноября, действующему народному депутату вручили подозрение в недекларировании имущества и доходов на 60 млн грн. Об этом сообщают пресс-службы НАБУ, САП и Офис генпрокурора.

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По информации Центра противодействия коррупции, речь идет о народном депутате Сергее Шахове из группы Довіра.

По информации антикоррупционных органов, нардепу VIII и IX созывов сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год. Подозрение подписано генеральным прокурором.

Следствие установило, что нардеп не внес в декларацию сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности и воспитывает троих общих детей. Также в декларацию не внесены данные о доме и земельном участке, которым фактически, как выяснило следствие, нардеп пользуется.

По материалам следствия, народный депутат не задекларировал: 13 квартир в центре Киева, восемь паркомест, два дома в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2000 кв. метров, 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, доходы от продажи недвижимости. В целом в декларацию нардеп не внес состояние на общую сумму более 59,5 млн. грн.

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Наталия Медведева

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