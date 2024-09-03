Польша объяснила, почему не арестовала украинца по делу взрыва на Северных потоках

Северный поток-2 (Фото: Clemens Bilan/EPA)

В Польше прокомментировали обвинения немецкой стороны в том, что якобы дали сбежать украинцу, которого подозревают в подрыве российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Адам Боднар в эфире Radio Zet объяснил, почему так произошло, передает PAP.

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По словам Боднара, на момент выдачи европейского ордера на арест гражданин Украины не находился на территории Польши. Нынешнее местонахождение украинца, подозреваемого в диверсии, польской стороне неизвестно.

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"Со стороны немецких служб были приняты меры, однако эти меры не могли быть реализованы в связи с тем, что этого человека не было на польской территории", – сказал глава польского Минюста.

Напомним, что в конце августа немецкое издание Spiegel заявило, что Польша якобы заранее знала о намерении Германии выдать ордер на арест украинца и предупредила его. Иностранные журналисты ссылаются на данные органов безопасности и анонимных информаторов из числа немецких чиновников.

Мужчина, которого, по данным журналистов, зовут Владимир Журавлев, вместе с семьей выехал из Польши на авто с украинскими дипломатическими номерами. Перед этим он беспрепятственно из Германии вернулся в Польшу. Сейчас, вероятно, он может находиться в Украине, предполагают немецкие журналисты.

Немецкие правоохранители "очень недовольны Варшавой" и "не забудут нечестную игру", пишет Spiegel, ссылаясь на источники в силовых кругах.