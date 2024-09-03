Польша объяснила, почему не арестовала украинца по делу взрыва на Северных потоках
В Польше прокомментировали обвинения немецкой стороны в том, что якобы дали сбежать украинцу, которого подозревают в подрыве российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Адам Боднар в эфире Radio Zet объяснил, почему так произошло, передает PAP.
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По словам Боднара, на момент выдачи европейского ордера на арест гражданин Украины не находился на территории Польши. Нынешнее местонахождение украинца, подозреваемого в диверсии, польской стороне неизвестно.
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"Со стороны немецких служб были приняты меры, однако эти меры не могли быть реализованы в связи с тем, что этого человека не было на польской территории", – сказал глава польского Минюста.
Напомним, что в конце августа немецкое издание Spiegel заявило, что Польша якобы заранее знала о намерении Германии выдать ордер на арест украинца и предупредила его. Иностранные журналисты ссылаются на данные органов безопасности и анонимных информаторов из числа немецких чиновников.
Мужчина, которого, по данным журналистов, зовут Владимир Журавлев, вместе с семьей выехал из Польши на авто с украинскими дипломатическими номерами. Перед этим он беспрепятственно из Германии вернулся в Польшу. Сейчас, вероятно, он может находиться в Украине, предполагают немецкие журналисты.
Немецкие правоохранители "очень недовольны Варшавой" и "не забудут нечестную игру", пишет Spiegel, ссылаясь на источники в силовых кругах.
- Взрыв на Северных потоках произошел 26 сентября 2022 года в Балтийском море на глубине 80 метров. Из четырех трубопроводов три оказались разрушенными.
- В ЕС сразу же заподозрили намеренную диверсию и начали расследование. Швеция, Дания и Германия начали отдельное расследование происшествия.
- В августе 2024 года издание WSJ опубликовало большую статью, в которой обвинило Украину в подрыве на Северных потоках. Президент Зеленский якобы лично одобрил этот план.
- Позже в Офисе президента опровергли причастность Украины к диверсии и назвали страну, которой был выгоден этот подрыв.
- В Белом доме отказались комментировать скандальную статью и обвинения в адрес Украины.