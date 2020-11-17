Пересчет голосов в Джорджии: найдены 2600 неучтенных бюллетеней, но Трампу это не поможет

Находка стала пока самым крупным обнаруженным нарушением в Джорджии

В Джорджии во время пересчета результата выборов президента США обнаружили 2600 неучтенных голосов. Результат действующего президента Дональда Трампа улучшится примерно на 800 голосов, это не скажется на итогах выборов, сообщает Fox News.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер обвинил в проблеме избирательные органы округа Флойд, которые не загрузили голоса из машины для подсчета бюллетеней на карту памяти.

Голоса в Джорджии пересчитывают после того, как этого потребовали Трамп и Республиканская партия. Трамп неоднократно заявлял, что выборы были сфальсифицированы демократами.

Обнаружение 2600 неподсчитанных голосов в округе Флойд стало самым крупным из найденных пока нарушений. Лидер республиканцев в округе Люк Мартин настаивает, что вряд ли подобные случаи окажутся распространенными.

В других округах Джорджии пока неучтенных голосов не нашлось. После прибавления найденных в округе Флойд, результат Трампа улучшится примерно на 800 голосов, но лидерству избранного президента Джо Байдена это не угрожает. Байден опережает Трампа в Джорджии на 14 000 голосов, или на 0,3%.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получая от коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.

Штаб Трампа пытается судиться за пересчет голосов, но безуспешно.

Смотрите также: Тысячи людей за Трампа и против масок – в Вашингтоне прошел масштабный митинг: фото, видео

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.