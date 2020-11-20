Санкции против КСУ, дела против олигархов. Так Байден может поддержать Зеленского – WP

Редакция Washington Post считает, что избранный президент США Джо Байден должен реанимировать союз США и Украины

Ввести санкции против судей КСУ, ответственных за кризис с антикоррупционной реформой, и возобновить усилия по открытию уголовных дел о коррупции против "ключевых украинских олигархов, включая Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского", предлагает избранному президенту США Джо Байдену газета Washington Post.

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В колонке редакционного совета газеты отмечается, что президент Владимир Зеленский был одним из первых, кто поздравил Байдена с избранием. "Президент Трамп несправедливо преследовал президента Украины, требуя в 2019 году начать политизированное расследование против Байдена, задерживая при этом военную помощь Украине и приглашение (Зеленского – ред.) в Белый дом", – подчеркивает WP.

Сейчас, по мнению редакторов WP, Зеленскому как никогда требуется поддержка из-за того, что Конституционный суд принял несколько постановлений, резко ослабивших ключевые антикоррупционные реформы.

Зеленский, считают в WP, запутался в поисках ответов на решения КСУ, а МВФ и Евросоюз угрожают приостановить крайне необходимую помощь.

После инаугурации Байдена, его администрация могла бы предпринять несколько шагов, чтобы усилить Зеленского. Акт Магницкого, указывают в издании, позволяет ввести против ответственных за атаку на реформу судей КСУ санкции – запрет на въезд в США и заморозку активов.

"Департамент юстиции Байдена мог бы возобновить усилия по расследованию уголовных дел о коррупции против ключевых украинских олигархов, включая Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского, которые сыграли важную роль в блокировании реформ и продвижении интересов России в Украине", – отмечает газета.

Редакторы WP считают, что реанимация почти разрушенного Трампом политического союза между США и Украиной, у которого есть сильная двухпартийная поддержка к Конгрессе, будет очень важна для Байдена и должна стать одной из первых его внешнеполитических инициатив.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом.

10 ноября Байден обсудил Украину с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

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Денис Юдин

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