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Байден обсудил Украину с Макроном и Джонсоном

10.11.2020, 23:48
Байден обсудил Украину с Макроном и Джонсоном - Фото
Джо Байден (Фото: Tracie Van Auken/EPA)

Избранный президент США выразил готовность сотрудничать с европейскими лидерами по украинскому вопросу

Избранный президент США Джо Байден в телефонных разговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном затронул вопросы, касающиеся Украины. Об этом сообщает CNN.

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Как отмечается, в беседе с Макроном Байден выразил заинтересованность в активизации двусторонних и трансатлантических связей, в том числе через НАТО и Евросоюз и выразил готовность работать вместе над глобальными проблемами – в том числе безопасность и развитие в Африке, конфликты в Украине и в Сирии, ядерная программа Ирана.

В разговоре с Байдена и Джонсона речь шла о сдерживании COVID-19, восстановлении экономики, борьбе с изменением климата, укреплении демократии и "совместной работе по Западным Балканам и Украине".

  • 3 ноября в США прошли выборы президента. За пост главы государства соревновались действующий президент Дональд Трамп и экс-вице-президент Джо Байден. По результатам выборов избранным президентом США стал Байден. 
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Наталия Медведева
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