Трамп не может остановить Байдена: в трех ключевых штатах снова отклонили иски к выборам

Кампания действующего президента США Дональда Трампа пытается заблокировать признание Джо Байдена победителем выборов, но пока безуспешно

Судьи штатов Аризона и Пенсильвания и федеральный судья в штате Джорджия отказали в удовлетворении исков по выборам в США, которые подали республиканцы и кампания действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

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Чередой поражений закончился еще один раунд попыток кампании Трампа заблокировать признание победы избранного президента Джо Байдена.

Федеральный судья Джорджии Стивен Гримберг, назначенный Трампом, отклонил иск избирателя-республиканца Лина Вуда, который высказал в суде предположение о фальсификации выборов и просил заблокировать подтверждение результатов. Судья посчитал, что истец обратился в суд слишком поздно и не представил оснований, по которым суд должен был бы принять его иск.

В Аризоне судья Джон Ханна отклонил иск Республиканской партии о запрете подтверждения результатов в Марикопе, самом густонаселенном округе штата, где находится город Феникс.

В Пенсильвании кампания Трампа пыталась исключить из подсчета более 2000 голосов избирателей по открепительным удостоверениям по техническим причинам. Судья Роберт Болди вынес решение, что это нарушило бы избирательное право граждан, и голоса будут учтены.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

6 ноября суды отклонили иски Трампа об остановке подсчета голосов в двух ключевых штатах.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом.

14 ноября в Пенсильвании и Джорджии отклонили иски республиканцев о пересчете голосов.

Ручной пересчет в Джорджии подтвердил победу Байдена.

Денис Юдин

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