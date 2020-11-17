Коронавирус. Байден прогнозирует рост числа смертей из-за нежелания Трампа уйти

У избранного президента США Байдена не хватает ресурсов для подготовки стратегии вакцинации против COVID-19, отмечают в BBC News

Из-за нежелания действующего президента США Дональда Трампа признавать поражение на выборах и передавать полномочия избранному президенту Джо Байдену число жертв коронавируса может возрасти. Об этом заявил сам Байден, передает BBC News.

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В издании отмечают, что возглавляемое назначенцем Трампа Управление общих служб, которое должно запустить процесс перехода власти, пока не признало Байдена победителем. Это лишает избранного президента США конфиденциальных правительственных сводок, которые нужны, в том числе для планирования стратегии вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19.

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"Кто-нибудь это понимает? Речь идет о спасении жизней, это не преувеличение. Если мы не будем координировать свои действия, может погибнуть больше людей", – заявил Байден о застопорившемся переходе, выступая в Дэлавере.

Байден отмечает, что вакцинация – масштабное мероприятие. Он считает, что если его команда не начнет работать над стратегией до инаугурации (не раньше 20 января), то она может отстать на месяц – полтора.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получая от коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.

Штаб Трампа пытается судиться за пересчет голосов, но пока безуспешно.

О высокой эффективности вакцины против коронавируса на третьей стадии испытаний уже заявили компании Pfizer и BioNTech, а также – Moderna.

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Марк Сировой

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