UA

Коронавирус. Байден прогнозирует рост числа смертей из-за нежелания Трампа уйти

17.11.2020, 13:35
Коронавирус. Байден прогнозирует рост числа смертей из-за нежелания Трампа уйти - Фото
Джо Байден (Фото: Tracie Van Auken/EPA)

У избранного президента США Байдена не хватает ресурсов для подготовки стратегии вакцинации против COVID-19, отмечают в BBC News

Из-за нежелания действующего президента США Дональда Трампа признавать поражение на выборах и передавать полномочия избранному президенту Джо Байдену число жертв коронавируса может возрасти. Об этом заявил сам Байден, передает BBC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В издании отмечают, что возглавляемое назначенцем Трампа Управление общих служб, которое должно запустить процесс перехода власти, пока не признало Байдена победителем.  Это лишает избранного президента США конфиденциальных правительственных сводок, которые нужны, в том числе для планирования стратегии вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте также: "Ты уволен, убирайся к черту". Писатель Стивен Кинг публично выматерил Дональда Трампа

"Кто-нибудь это понимает? Речь идет о спасении жизней, это не преувеличение. Если мы не будем координировать свои действия, может погибнуть больше людей", – заявил Байден о застопорившемся переходе, выступая в Дэлавере.

Байден отмечает, что вакцинация – масштабное мероприятие. Он считает, что если его команда не начнет работать над стратегией до инаугурации (не раньше 20 января), то она может отстать на месяц – полтора.

  • 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.
  • Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получая от коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.
  • Штаб Трампа пытается судиться за пересчет голосов, но пока безуспешно.
  • О высокой эффективности вакцины против коронавируса на третьей стадии испытаний уже заявили компании Pfizer и BioNTech, а также – Moderna.

Читайте также: Пересчет голосов в Джорджии: найдены 2600 неучтенных бюллетеней, но Трампу это не поможет

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
джо байден дональд трамп коронавирус вакцина COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Объединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет

Партнерський проєктОбъединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет
 