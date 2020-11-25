Байден не будет начинать расследование против Трампа

Избранный президент США Джо Байден не будет начинать расследование против президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

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"Я не буду поступать как нынешний президент, не буду использовать департамент юстиции в качестве инструмента и настаивать на каких-то действиях", – ответил Байден на вопрос, поддерживает ли он идею некоторых демократов начать расследование против Трампа.

Байден отметил, что на уровне штатов против Трампа идет несколько расследований, но подчеркнул, что никак не может вмешаться в их ход.

"Я сфокусируюсь на том, чтобы вернуть американскому обществу чувство уверенности, безопасности, понимание, что оно справится", – добавил Байден.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.

23 ноября, у Байдена назвали кандидатов на ключевые должности в администрации президента.

Вчера, 24 ноября, в Пентагоне и Госдепартаменте заявили, что начали передачу дел команде Байдена.

Байден допустил, что возьмет в команду нескольких республиканцев.

Денис Юдин

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