Прокурор штата Нью-Йорк начала расследование против Трампа и Trump Organization

Компанию президента США Дональда Трампа подозревают в манипуляции стоимостью активов для уклонения от налогов и получения кредитов

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс начала расследование против президента США Дональда Трампа и Trump Organization по подозрению в манипуляции стоимостью активов. Об этом сообщает Голос Америки.

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В понедельник Джеймс подала ходатайство в суд штата Нью-Йорк, чтобы Trump Organization и сын Трампа Эрик подчинились ее повесткам.

Trump Organization подозревают в том, что она манипулировала стоимостью активов, в частности, объектов недвижимости на Манхэттене, в штате Нью-Йорк, в Лос-Анджелесе и Чикаго, чтобы обеспечить займы и получить экономические и налоговые льготы.

В Trump Organization отрицают, что совершали что-либо незаконное и подчеркивают, что расследование идет на фоне приближающихся выборов президента США.

По словам Джеймс, она начала расследование после того, как бывший адвокат и помощник Трампа Майкл Коэн заявил на слушаниях в Конгрессе, что в финансовых отчетах Трампа завышена стоимость некоторых активов. Это якобы позволило сэкономить деньги на кредитах и страховках. Стоимость других активов, утверждал Коэн, была занижена, чтобы уменьшить налоги на недвижимость.

В марте 2019 года Майкл Коэн подал в суд на Trupm Organization, требуя оплатить его расходы на юристов связанные с расследованием спецпрокурора Мюллера.

В октябре 2019 года суд обязал Трампа передать прокуратуре налоговые декларации за последние восемь лет. Защита Трампа обжаловала решение, апелляционный суд заслушает ее аргументы 1 сентября.

Вчера Трамп был номинирован в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии.

Денис Юдин

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