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07.03.2019, 21:34

Экс-юрист Трампа Майкл Коэн подал в суд на Trump Organization

Экс-юрист Трампа Майкл Коэн подал в суд на Trump Organization - Фото
Майкл Коэн (фото — ЕРА)

Коэн настаивает, что Trump Organization должна оплатить его расходы на услуги юристов

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Бывший юрист Дональда Трампа подал в суд на Trump Organization, требуя учреждение оплатить его юридические расходы. Об этом сообщает Reuters.

Майкл Коэн настаивает на том, что по контракту Trump Organization должна оплатить его расходы на услуги юристов, связанные со следствием, что проводит спецпрокурор США Роберт Мюллер, а также в связи с расследованием возможных нарушений правил финансирования предвыборной кампании Трампа.

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"Trump Organization согласилась обеспечивать возмещение господину Коэну, оплачивать услуги юристов Коэна и расходы, связанные с различными вопросами, вызванными работой господина Коэна с и от имени организации", - говорится в тексте иска.

Trump Organization прекратила оплачивать расходы с июня 2018 года, заявляет Коэн. По меньшей мере $1,9 млн выплат юристам и расходов не было возмещено, указывает он.

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В августе 2018 года Коэн признал себя виновным по 8 пунктам обвинения и под присягой заявил, что пошел на преступление по поручению Трампа. Также он заключил сделку с прокурорами. Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, который распутывает дело Трамп-РФ, беседовала с Коэном в сумме около 70 часов.

В конце года Коэн получил 3 года тюрьмы за нарушения в финансировании избирательной кампании Трампа, уклонение от уплаты налогов, ложь Конгрессу, выплату денег за молчание экс-порнозвезде Сторми Дэниэлс, которая якобы состояла в связи с Трампом.

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Теги: Майкл Коэн, дональд трамп
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