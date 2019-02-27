"Трамп - расист и мошенник": Экс-адвокат Коэн дал показания

Майкл Коэн (фото — ЕРА)

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, давая показания под присягой членам, назвал своего бывшего работодателя расистом и мошенником. Об этом сообщает BBC.

Коэн заявил, что Трамп был заранее предупрежден об утечке и предстоящей публикации электронных писем со взломанного сайта Национального комитета Демократической партии.

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Экс-адвокат также сказал, что Трамп занимался планами строительства небоскреба в Москве даже во время своей президентской кампании. В своих показаниях Коэн назвал Трампа расистом и мошенником.

"Мне стыдно за свою слабость и неуместную лояльность, за то, что я совершил для Трампа в попытке защитить и продвинуть его. Мне стыдно за то, что я решил принять участие в сокрытии противозаконных действий Трампа вместо того, чтобы прислушаться к своей совести. Мне стыдно, потому что я знаю, кто такой мистер Трамп. Он расист. Он жулик. И мошенник", - заявил Коэн.

"Страна видела, как он обхаживает сторонников превосходства белой нации и фанатиков. Вы слышали, как он называл иностранные государства вонючими дырами, - продолжил свидетель.- В частной жизни он еще хуже".

Трамп, находящийся во Вьетнаме, нашел время, чтобы отвлечься переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое, чтобы отреагировать в Twitter на слова своего бывшего помощника, и написал, что тот лжет, чтобы сократить время заключения.

"Президент называл меня крысой. Меня зовут Майкл Дин Коэн", - сказал экс-адвокат Трампа.

"После сегодняшних слушаний мы продолжим собирать документы и показания в нашем поиске правды, - заявил председатель комитета Элайджа Каммингс. - Показания Коэна - это начало процесса, не завершение. Дни, когда этот комитет защищал президента любой ценой, прошли".

Бывший юрист, на днях лишенный адвокатского звания решением Верховного суда, отметил, что в 2007 году, когда он согласился работать на Трампа, он не мог представить себе что тот однажды будет баллотироваться на пост президента, как сказал Коэн, ведя кампанию на платформе ненависти и нетерпимости, и что он в итоге победит.

В августе 2018 года Коэн признал себя виновным по 8 пунктам обвинения и под присягой заявил, что пошел на преступление по поручению Трампа. Также он заключил сделку с прокурорами. Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, который распутывает дело Трамп-РФ, беседовала с Коэном в сумме около 70 часов.

В конце года Коэн получил 3 года тюрьмы за нарушения в финансировании избирательной кампании Трампа, уклонение от уплаты налогов, ложь Конгрессу, выплату денег за молчание экс-порнозвезде Сторми Дэниэлс, которая якобы состояла в связи с Трампом.