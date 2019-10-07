Дело порноактрисы. Трампа обязали показать налоговые декларации

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Президента США Дональда Трампа обязали передать прокуратуре налоговые декларации за последние 8 лет. Такое решение сегодня, 7 октября, принял Федеральный суд Нью-Йорка. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Защита Трампа пытались доказать, что в отношении действующего президента не может проводиться уголовное расследование. Однако судья решил, что это противоречит конституционным ценностям.

"Президенты, их семьи и бизнес не могут быть выше закона", - говорится в решении суда.

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс расследует возможные нарушения в эпизоде, когда адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание об интимной связи с будущим президентом США.

Вэнс запросил декларации у фирмы Mazars, которая занималась бухгалтерской отчетностью Трампа. Президент США подал иск к Вэнсу, чтобы признать действия прокурора незаконными, поскольку они нанесут "непоправимый вред".

Адвокаты Трампа уже обжаловали сегодняшнее решение суда Нью-Йорка, апелляционный суд временно заблокировал его.