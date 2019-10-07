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Дело порноактрисы. Трампа обязали показать налоговые декларации

Дело порноактрисы. Трампа обязали показать налоговые декларации - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
07.10.2019, 23:52

Адвокаты президента США уже обжаловали это решение и апелляционный суд временно заблокировал его

Президента США Дональда Трампа обязали передать прокуратуре налоговые декларации за последние 8 лет. Такое решение сегодня, 7 октября, принял Федеральный суд Нью-Йорка. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Защита Трампа пытались доказать, что в отношении действующего президента не может проводиться уголовное расследование. Однако судья решил, что это противоречит конституционным ценностям.

"Президенты, их семьи и бизнес не могут быть выше закона", - говорится в решении суда.

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс расследует возможные нарушения в эпизоде, когда адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание об интимной связи с будущим президентом США.

Вэнс запросил декларации у фирмы Mazars, которая занималась бухгалтерской отчетностью Трампа. Президент США подал иск к Вэнсу, чтобы признать действия прокурора незаконными, поскольку они нанесут "непоправимый вред".

Адвокаты Трампа уже обжаловали сегодняшнее решение суда Нью-Йорка, апелляционный суд временно заблокировал его.

  • Порноактриса Сторми Дэниэлс утверждает, что у нее была любовная связь с Трампом в 2006 году, вскоре после того, как Мелания Трамп родила сына Бэррона. По утверждению Дэниэлс, связь продлилась несколько месяцев. Впервые она рассказала в СМИ о любовных отношениях с Трампом в 2011 году, за 5 лет до президентских выборов, в которых участвовал Трамп.
  • Адвокат Трампа Майкл Коэн признал, что заплатил актрисе $130 тыс из своего кармана за молчание. 
  • Во время суда в августе 2018 года Коэн сказал, что заплатил $130 и $150 тыс двум женщинам с основной целью повлиять на выборы".
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Сторми Дэниэлс дональд трамп
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