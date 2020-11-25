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"Нам нужна единая страна". Демократ Байден может взять в свою администрацию республиканцев

25.11.2020, 07:30
Джо Байден (фото - ЕРА)

Есть несколько высококвалифицированных республиканцев, которые могли бы войти в команду избранного президента США Джо Байдена, но не сейчас, а позднее: даже среди поддержавших на выборах действующего президента Дональда Трампа. Об этом Байден сообщил в интервью ведущему программы NBC's Nightly News Лестеру Холту.

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По словам избранного президента, он не наивный, предлагая такой шаг, но об этом нужно думать, чтобы постепенно сшивать расколотую на полярные лагеря американскую нацию.

"Нам еще предстоит много назначений. Я хочу, чтобы страна была единой. Мы не можем допустить продолжения озлобленного политического диалога. С этим нужно заканчивать", – сказал Байден.

Он также добавил, что кандидатами на министерские кресла в его администрации могут стать и его экс-конкуренты по выборам из Демократической партии – Берни Сандерс и Элизабет Уоррен.

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Евгений Пилипенко
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