"Нам нужна единая страна". Демократ Байден может взять в свою администрацию республиканцев

Есть несколько высококвалифицированных республиканцев, которые могли бы войти в команду избранного президента США Джо Байдена, но не сейчас, а позднее: даже среди поддержавших на выборах действующего президента Дональда Трампа. Об этом Байден сообщил в интервью ведущему программы NBC's Nightly News Лестеру Холту.

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По словам избранного президента, он не наивный, предлагая такой шаг, но об этом нужно думать, чтобы постепенно сшивать расколотую на полярные лагеря американскую нацию.

"Нам еще предстоит много назначений. Я хочу, чтобы страна была единой. Мы не можем допустить продолжения озлобленного политического диалога. С этим нужно заканчивать", – сказал Байден.

Он также добавил, что кандидатами на министерские кресла в его администрации могут стать и его экс-конкуренты по выборам из Демократической партии – Берни Сандерс и Элизабет Уоррен.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Трамп сначала отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.

23 ноября у Байдена назвали кандидатов на ключевые должности в администрации, а вчера, 24 ноября, у Трампа заявили, что готовы начать процесс транзита власти.

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Евгений Пилипенко

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