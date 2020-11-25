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Госсекретарь Байдена вспомнил о своем деде из Киева

25.11.2020, 11:17
Госсекретарь Байдена вспомнил о своем деде из Киева - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Американский политик Энтони Блинкен, которого избранный президент США Джо Байден выдвинет кандидатом на должность госсекретаря США, вспомнил о своем деде Морисе, который мигрировал из Киева.

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Блинкен заговорил о своих родственниках во время выступления членов команды Байдена в Уилмингтоне, Дэлавер. Трансляцию вел The Hill.

"Мой дед, Морис Блинкен, сбежал от погромов в России и нашел новую жизнь в Америке", – сказал он.

The New York Times писал, что дед Блинкена родился в Киеве, когда город был частью Российской империи. Он мигрировал в США, закончил Нью-Йоркский университет в 1921 году и юридический факультет в 1924 году.

В издании отмечают, что он стал известным юристом, был основателем Американского института Палестины, отчеты которого помогли убедить правительство США поддержать создание государства Израиль. У Мориса Блинкена было трое сыновей: Роберт, Алан и Дональд. Последний – отец нынешнего кандидата в госсекретари США.

Энтони Блинкен отметил, что его отец служил в ВВС США во время Второй мировой войны, а затем работал в том числе послом. "Он – пример для меня и мой герой", – сказал политик.

Блинкен также вспомнил об отчиме Сэмюэле Писаре. По его словам, он родился в еврейской семье в Польше, был единственным из 900 детей, учившихся в его школе, кто пережил Холокост после четырех лет в концлагерях.

  • 23 ноября сообщалось, что Блинкен будет выдвинут кандидатом на пост главы Госдепартамента США при администрации Байдена.
  • Блинкен сыграл ключевую роль во внедрении санкций за оккупацию Крыма, подробнее о его биографии читайте в профайле от LIGA.net.

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Марк Сировой
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