Генерал армии США дал советы ВСУ для защиты от наступления России

Американский военный рекомендовал Украине усердно работать над налаживанием обмена разведданными с Грузией, Румынией, Молдовой

Для защиты Украины на случай вторжения России во время учений Кавказ–2020 украинское военное командование уже сейчас должно предпринять некоторые шаги. Об этом заявил экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес в интервью LB.ua.

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Он посоветовал ВСУ улучшать наблюдение с помощью комбинирования дронов. "Чтобы наблюдать за тем, что происходит, используйте радиоэлектронную разведку", - сказал Ходжес.

Также он рекомендует заняться обеспечением защиты всех сетей связи для противостояния возможным кибератакам.

"И я бы рекомендовал Украине очень усердно работать над налаживанием обмена разведданными с Грузией, Румынией, Молдовой, другими соседними странами. На это необходимо обратить особое внимание", - отметил Ходжес.

Кроме того, американский военный подчеркнул, что важно следить за военно-медицинской подготовкой противника. "Если это просто дежурные учения, то вы не увидите медицинского обеспечения в больших количествах. Если же Кавказ–2020 будут больше, чем просто учениями, там будет немало профильных медспециалистов", - сказал он.

Наталия Софиенко

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