Россия начала проверку боеготовности всех родов войск во всех военных округах

Вооруженные силы страны-агрессора России начали контрольную проверку за зимний период обучения, учения пройдут во всех военных округах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

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"Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных Сил", – сообщили там.

По данным Минобороны РФ, в течение апреля будет проведено 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

В Минобороны РФ сообщили, что в восточном военном округе в рамках данных мероприятий проверка проводится комиссией генерального штаба.

"Основные розыгрыши учебно-боевых действий пройдут на полигонах "Цугол" и "Сергеевский" Восточного военного округа. В остальных военных округах и на Северном флоте контрольные проверки проводятся под руководством командующих войсками", – сообщили в Минобороны РФ.

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Вадим Ребрина

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