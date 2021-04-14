Гармаш опроверг информацию о том, что его и Казанского якобы вывели из переговоров в ТКГ

Представитель Донецка в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш опроверг информацию о том, что его и представителя Луганска Дениса Казанского якобы "исключили из переговорного процесса" по инициативе представителей контролируемой Россией террористической организации ДНР. Об этом Гармаш написал в Facebook.

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Гармаш процитировал боевиков, которые заявили, что якобы сегодня в "контактной группе" под "давлением" ОБСЕ украинская сторона согласилась исключить из переговорного процесса "представителей общественности". "Ложь и провокация", – заявил Гармаш. "Видимо, имеется ввиду, что нас с Казанским и Гораном разменяли на Майю Пирогову. "Видимо", потому что я не уверен, что эта новость о нас", – написал Гармаш, объяснив, что "контактной группы" не существует – она называется трехсторонняя контактная группа.

Ранее украинская делегация настаивала на том, чтобы в переговорах не участвовала представительница боевиков Майя Пирогова, против которой в Украине открыто уголовное дело по статье о терроризме.

После этого боевики стали требовать исключить из переговоров Казанского.

Гармаш напомнил, что они с Казанским официально включены в украинскую делегацию нотой МИД Украины. Он сказал, что присутствовал на сегодняшнем заседании и не слышал о договоренности исключить их из переговоров.

"Вполне допускаю "давление представителей ОБСЕ" с целью нашего исключения из переговоров, – о котором рассказала "полпред ДНР" Никанорова, но не думаю, что оно оказалось результативным", – написал Гармаш.

Вместе с тем он признал, что сегодня они с Казанским "не были в кадре на ТКГ, чтоб в такой напряженной ситуации не провоцировать РФ на всовывание в кадр Пироговой, что привело бы к срыву ТКГ".

"Но это была наша инициатива, нас об этом никто не просил. Думаю, что теперь, после таких инсинуаций российских марионеток, для руководства украинской делегации будет делом чести и принципа наше присутствие в кадре на следующем заседании ТКГ", – написал представитель Донецка в ТКГ.

В январе 2021 года на заседании ТКГ появились два новых члена террористических организаций "ДНР/ЛНР" и координатор ОБСЕ не стал этому препятствовать.

В ОБСЕ обосновали участие представителей российских боевиков в переговорах "устоявшейся практикой".

17 марта украинская делегация покинула комнату переговоров из-за присутствия Пироговой. По словам Арестовича, в тот же день РФ выразила готовность отстранить Пирогову от процесса.

Вадим Ребрина

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