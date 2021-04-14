Гармаш опроверг информацию о том, что его и Казанского якобы вывели из переговоров в ТКГ
Представитель Донецка в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш опроверг информацию о том, что его и представителя Луганска Дениса Казанского якобы "исключили из переговорного процесса" по инициативе представителей контролируемой Россией террористической организации ДНР. Об этом Гармаш написал в Facebook.
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Ранее украинская делегация настаивала на том, чтобы в переговорах не участвовала представительница боевиков Майя Пирогова, против которой в Украине открыто уголовное дело по статье о терроризме.
После этого боевики стали требовать исключить из переговоров Казанского.
Гармаш напомнил, что они с Казанским официально включены в украинскую делегацию нотой МИД Украины. Он сказал, что присутствовал на сегодняшнем заседании и не слышал о договоренности исключить их из переговоров.
"Вполне допускаю "давление представителей ОБСЕ" с целью нашего исключения из переговоров, – о котором рассказала "полпред ДНР" Никанорова, но не думаю, что оно оказалось результативным", – написал Гармаш.
Вместе с тем он признал, что сегодня они с Казанским "не были в кадре на ТКГ, чтоб в такой напряженной ситуации не провоцировать РФ на всовывание в кадр Пироговой, что привело бы к срыву ТКГ".
"Но это была наша инициатива, нас об этом никто не просил. Думаю, что теперь, после таких инсинуаций российских марионеток, для руководства украинской делегации будет делом чести и принципа наше присутствие в кадре на следующем заседании ТКГ", – написал представитель Донецка в ТКГ.
- В январе 2021 года на заседании ТКГ появились два новых члена террористических организаций "ДНР/ЛНР" и координатор ОБСЕ не стал этому препятствовать.
- В ОБСЕ обосновали участие представителей российских боевиков в переговорах "устоявшейся практикой".
- 17 марта украинская делегация покинула комнату переговоров из-за присутствия Пироговой. По словам Арестовича, в тот же день РФ выразила готовность отстранить Пирогову от процесса.
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