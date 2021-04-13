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Представители боевиков в ТКГ захотели исключить из переговоров Казанского

13.04.2021, 16:18
Представители боевиков в ТКГ захотели исключить из переговоров Казанского - Фото
Денис Казанский (скриншот из видеозаписи)

Представители боевиков России в Трехсторонней контактной группе, не имеющие официального статуса и легитимизации, заявили, что хотят исключить из переговоров представителя Донецка в ТКГ Дениса Казанского. Об этом пишет переговорщик Сергей Гармаш в Facebook. 

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Он отмечает, что боевики хотят исключить Казанского в ответ на требования украинской делегации об исключении представителя террористов Майи Пироговой, против которой в Украине открыто уголовное дело. 

"Приглашенные РФ представители ОРДО, сегодня подошли к проблеме "творчески" и, симметрично Украине, заявили, что в "республике" открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского, поэтому для них является неприемлемым его участие в переговорах. Его обвиняют по статье, которая предусматривает смертную казнь с конфискацией имущества", – пишет Гармаш.

СПРАВКА. В июле 2018 года суд заочно приговорил Пирогову к десяти годам тюремного заключения. Ее признали виновной в создании террористической организации.

По его словам, российские представители ОРДЛО предложили также два варианта: "игнорировать факт наличия уголовных дел" и продолжать работать с Пироговой и Казанским или продолжать переговоры без участия экспертов и советников. 

Заседание подгруппы ТКГ по политическим вопросам так и не началось – его перенесли на 27 апреля, говорит Гармаш.

  • В январе 2021 года на заседании ТКГ появились два новых члена террористических организаций "ДНР/ЛНР" и координатор ОБСЕ не стал этому препятствовать.
  • В ОБСЕ обосновали участие представителей российских боевиков в переговорах "устоявшейся практикой".
  • 17 марта украинская делегация покинула комнату переговоров из-за присутствия Пироговой. По словам Арестовича, в тот же день РФ выразила готовность отстранить Пирогову от процесса.

Читайте также: Гармаш: Посол ОБСЕ давил на украинскую делегацию в ТКГ – хотел обсуждать план боевиков РФ

Станислав Стороженко
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боевики Донбасс ткг Денис Казанский Сергей Гармаш майя пирогова
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