Представители боевиков в ТКГ захотели исключить из переговоров Казанского
Представители боевиков России в Трехсторонней контактной группе, не имеющие официального статуса и легитимизации, заявили, что хотят исключить из переговоров представителя Донецка в ТКГ Дениса Казанского. Об этом пишет переговорщик Сергей Гармаш в Facebook.
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Он отмечает, что боевики хотят исключить Казанского в ответ на требования украинской делегации об исключении представителя террористов Майи Пироговой, против которой в Украине открыто уголовное дело.
"Приглашенные РФ представители ОРДО, сегодня подошли к проблеме "творчески" и, симметрично Украине, заявили, что в "республике" открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского, поэтому для них является неприемлемым его участие в переговорах. Его обвиняют по статье, которая предусматривает смертную казнь с конфискацией имущества", – пишет Гармаш.
По его словам, российские представители ОРДЛО предложили также два варианта: "игнорировать факт наличия уголовных дел" и продолжать работать с Пироговой и Казанским или продолжать переговоры без участия экспертов и советников.
Заседание подгруппы ТКГ по политическим вопросам так и не началось – его перенесли на 27 апреля, говорит Гармаш.
- В январе 2021 года на заседании ТКГ появились два новых члена террористических организаций "ДНР/ЛНР" и координатор ОБСЕ не стал этому препятствовать.
- В ОБСЕ обосновали участие представителей российских боевиков в переговорах "устоявшейся практикой".
- 17 марта украинская делегация покинула комнату переговоров из-за присутствия Пироговой. По словам Арестовича, в тот же день РФ выразила готовность отстранить Пирогову от процесса.
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