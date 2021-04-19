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Резников: На переговорах в ТКГ не с кем говорить – россияне сидят перепуганные

19.04.2021, 13:50
Резников: На переговорах в ТКГ не с кем говорить – россияне сидят перепуганные - Фото
Алексей Резников (скриншот из видеозаписи Украина 24)

Россия не делегировала субъектных представителей на переговоры трехсторонней контактной группы. Представители РФ там не выражают собственную позицию, уклоняются от прямых ответов на вопросы и "сидят перепуганные". Об этом заявил вице-премьер Алексей Резников в эфире Украина 24.

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"Там люди несубъектные, они не имеют собственной позиции, а у представителей России нет ни одного примера, чтобы они выразили свою собственную позицию. Они постоянно уклоняются от прямых ответов на вопросы, потому что нет вот этой субъектности. Они перепуганные сидят, и это видно", – сказал он.

По его словам, "единственный человек, который имеет субъектность" в переговорах по Донбассу – это замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

  • В январе 2021 года на заседании ТКГ появились два новых члена террористических организаций "ДНР/ЛНР" и координатор ОБСЕ не стал этому препятствовать.
  • В ОБСЕ обосновали участие представителей российских боевиков в переговорах "устоявшейся практикой".
  • 17 марта украинская делегация покинула комнату переговоров из-за присутствия Пироговой. По словам Арестовича, в тот же день РФ выразила готовность отстранить Пирогову от процесса.

Читайте также: Кравчук на встрече ТКГ предложил меры по улучшению механизма соблюдения прекращения огня

Станислав Стороженко
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Алексей Резников Россия война Донбасс переговоры ткг дмитрий козак
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