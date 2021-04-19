Резников: На переговорах в ТКГ не с кем говорить – россияне сидят перепуганные

Россия не делегировала субъектных представителей на переговоры трехсторонней контактной группы. Представители РФ там не выражают собственную позицию, уклоняются от прямых ответов на вопросы и "сидят перепуганные". Об этом заявил вице-премьер Алексей Резников в эфире Украина 24.

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"Там люди несубъектные, они не имеют собственной позиции, а у представителей России нет ни одного примера, чтобы они выразили свою собственную позицию. Они постоянно уклоняются от прямых ответов на вопросы, потому что нет вот этой субъектности. Они перепуганные сидят, и это видно", – сказал он.

По его словам, "единственный человек, который имеет субъектность" в переговорах по Донбассу – это замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

В январе 2021 года на заседании ТКГ появились два новых члена террористических организаций "ДНР/ЛНР" и координатор ОБСЕ не стал этому препятствовать.

В ОБСЕ обосновали участие представителей российских боевиков в переговорах "устоявшейся практикой".

17 марта украинская делегация покинула комнату переговоров из-за присутствия Пироговой. По словам Арестовича, в тот же день РФ выразила готовность отстранить Пирогову от процесса.

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Станислав Стороженко

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