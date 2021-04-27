Президент Владимир Зеленский надеется на перезагрузку режима прекращения огня на Донбассе. Об этом он заявил журналистам во время поездки в Херсонскую область, сообщает пресс-служба президента.

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Зеленский отметил, что в рамках минского формата активно идут переговоры, и вскоре может быть достигнут общий результат.

Президент напомнил о встрече Трехсторонней контактной группы завтра, 28 апреля, и выразил надежду, что стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня, и смогут "перезагрузить этот режим серьезно – не только на словах, а и письменно подтвердят".

Денис Юдин

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