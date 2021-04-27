UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский надеется на перезагрузку режима прекращения огня на Донбассе

27.04.2021, 16:47
Зеленский надеется на перезагрузку режима прекращения огня на Донбассе - Фото
Визит Зеленского на позиции у Крыма (фото - пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский надеется на перезагрузку режима прекращения огня на Донбассе. Об этом он заявил журналистам во время поездки в Херсонскую область, сообщает пресс-служба президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский отметил, что в рамках минского формата активно идут переговоры, и вскоре может быть достигнут общий результат.

Президент напомнил о встрече Трехсторонней контактной группы завтра, 28 апреля, и выразил надежду, что стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня, и смогут "перезагрузить этот режим серьезно – не только на словах, а и письменно подтвердят".

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Донбасс перемирие ткг Трехсторонняя контактная группа режим прекращения огня
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 