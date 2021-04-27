Зеленский надеется на перезагрузку режима прекращения огня на Донбассе
27.04.2021, 16:47
Визит Зеленского на позиции у Крыма (фото - пресс-служба Офиса президента)
Президент Владимир Зеленский надеется на перезагрузку режима прекращения огня на Донбассе. Об этом он заявил журналистам во время поездки в Херсонскую область, сообщает пресс-служба президента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Зеленский отметил, что в рамках минского формата активно идут переговоры, и вскоре может быть достигнут общий результат.
Президент напомнил о встрече Трехсторонней контактной группы завтра, 28 апреля, и выразил надежду, что стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня, и смогут "перезагрузить этот режим серьезно – не только на словах, а и письменно подтвердят".
- 31 марта 2021 года Россия в ТКГ отказалась от возвращения к перемирию на Донбассе.
- 7 апреля на экстренном заседании ТКГ все стороны переговоров согласились с необходимостью возвращения к соблюдению режима прекращения огня, но совместное заявление подписать не удалось из-за позиции России и подконтрольных ей боевиков ОРДЛО.
- 14 апреля на заседании ТКГ глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил меры по улучшению механизма соблюдения прекращения огня.
- 19 апреля прошла встреча советников глав государств нормандской четверки. По словам первого замглавы украинской делегации в ТКГ Алексея Резникова, речь на встрече шла о кластерах и обеспечении соблюдения режима прекращения огня – реального и полноценного.
- 20 апреля в украинской делегации в ТКГ заявили о существенном продвижении в переговорах о перемирии.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии