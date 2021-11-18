Кулеба заявил, что агрессивность России растет. Ее будут сдерживать по трем направлениям
Пакет мер по сдерживанию растущей агрессии России будет включать в себя три направления: политико-дипломатическое и экономическое давление, а также укрепление Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Министр напомнил, что украинская делегация посетила две ключевые евроатлантические столицы – Вашингтон и Брюссель – и мобилизовала поддержку партнеров Украины.
"Между разными столицами сейчас идет работа по разработке комплексного пакета сдерживания России. Он включает политическое и дипломатическое давление, болезненные экономические удары на случай расширения агрессии России и список конкретных потребностей для укрепления ВСУ", – сказал он.
По словам Кулебы, в течение последних недель агрессивность России значительно выросла как на дипломатическом, так и на военном уровнях. Однако Украина активно консолидирует партнеров для противодействия гибридным угрозам, заверил министр.
- 10 ноября Кулеба подписал с госсекретарем США Энтони Блинкеном хартию стратегического партнерства между Украиной и США. По словам Кулебы, позиция США по Украине теперь не пошатнется.
- 15 ноября Кулеба в Брюсселе встречался с руководством НАТО и главами МИД ЕС на фоне предупреждений Запада о подготовке нового вторжения России в Украину.
- После встречи с главами МИД Франции Жаном-Ивом ле Дрианом и Германии Хайко Маасом Кулеба заявил: Париж и Берлин обещают России очень тяжелые последствия в случае вторжения в Украину.
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