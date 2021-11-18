Кулеба заявил, что агрессивность России растет. Ее будут сдерживать по трем направлениям

Пакет мер по сдерживанию растущей агрессии России будет включать в себя три направления: политико-дипломатическое и экономическое давление, а также укрепление Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Министр напомнил, что украинская делегация посетила две ключевые евроатлантические столицы – Вашингтон и Брюссель – и мобилизовала поддержку партнеров Украины.

"Между разными столицами сейчас идет работа по разработке комплексного пакета сдерживания России. Он включает политическое и дипломатическое давление, болезненные экономические удары на случай расширения агрессии России и список конкретных потребностей для укрепления ВСУ", – сказал он.

По словам Кулебы, в течение последних недель агрессивность России значительно выросла как на дипломатическом, так и на военном уровнях. Однако Украина активно консолидирует партнеров для противодействия гибридным угрозам, заверил министр.

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Марк Сировой

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