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Кулеба заявил, что агрессивность России растет. Ее будут сдерживать по трем направлениям

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 12:44
Кулеба заявил, что агрессивность России растет. Ее будут сдерживать по трем направлениям - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - пресс-служба МИД)

Пакет мер по сдерживанию растущей агрессии России будет включать в себя три направления: политико-дипломатическое и экономическое давление, а также укрепление Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Министр напомнил, что украинская делегация посетила две ключевые евроатлантические столицы – Вашингтон и Брюссель – и мобилизовала поддержку партнеров Украины. 

"Между разными столицами сейчас идет работа по разработке комплексного пакета сдерживания России. Он включает политическое и дипломатическое давление, болезненные экономические удары на случай расширения агрессии России и список конкретных потребностей для укрепления ВСУ", – сказал он.

По словам Кулебы, в течение последних недель агрессивность России значительно выросла как на дипломатическом, так и на военном уровнях. Однако Украина активно консолидирует партнеров для противодействия гибридным угрозам, заверил министр.

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Марк Сировой
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