Кулеба: Париж и Берлин обещают РФ очень тяжелые последствия в случае вторжения в Украину

Россию ждут очень тяжелые последствия, если она решится на вторжение в Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам встречи с главами МИД Франции Жаном-Ивом ле Дрианом и Германии Хайко Маасом, передает пресс-служба украинского МИД.

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По словам Кулебы, они с ле Дрианом и Маасом обсудили ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль госграницы Украины, а также последние действия России.

"Франция и Германия заверили, что в случае, если Россия решится на широкомасштабную операцию против Украины, это будет иметь для нее очень тяжелые последствия", – заявил Кулеба.

Он отметил, что Украина консолидирует международную поддержку на фоне обострения ситуации со стороны РФ.

"Россия должна видеть, что не сможет выдержать цену, которую придется заплатить, если она предпримет дальнейшие агрессивные действия", – подчеркнул глава МИД.

По словам Кулебы, Украина с США, ЕС и НАТО работают над тем, чтобы комплексный пакет сдерживания России включал не только политическую коммуникацию, но и конкретные последствия для экономики, которые наступят для страны-агрессора в случае возможных действий против Украины.

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Наталия Медведева

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