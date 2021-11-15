UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба: Париж и Берлин обещают РФ очень тяжелые последствия в случае вторжения в Украину

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2021, 22:05
Кулеба: Париж и Берлин обещают РФ очень тяжелые последствия в случае вторжения в Украину - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET)

Россию ждут очень тяжелые последствия, если она решится на вторжение в Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам встречи с главами МИД Франции Жаном-Ивом ле Дрианом и Германии Хайко Маасом, передает пресс-служба украинского МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Кулебы, они с ле Дрианом и Маасом обсудили ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль госграницы Украины, а также последние действия России.

"Франция и Германия заверили, что в случае, если Россия решится на широкомасштабную операцию против Украины, это будет иметь для нее очень тяжелые последствия", – заявил Кулеба.

Он отметил, что Украина консолидирует международную поддержку на фоне обострения ситуации со стороны РФ.

"Россия должна видеть, что не сможет выдержать цену, которую придется заплатить, если она предпримет дальнейшие агрессивные действия", – подчеркнул глава МИД.

По словам Кулебы, Украина с США, ЕС и НАТО работают над тем, чтобы комплексный пакет сдерживания России включал не только политическую коммуникацию, но и конкретные последствия для экономики, которые наступят для страны-агрессора в случае возможных действий против Украины.

Читайте также: США бьют тревогу, Зеленский просит без паники. Реально ли новое вторжение России в Украину

Читайте также: Кризис. Лидеры ЕС позвонили Лукашенко и Путину. И поддержали Украину

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс граница вторжение дмитрий кулеба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 