UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия ищет виноватых в провале военных задач в Украине, под удар попал Басурин – разведка

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 20:17
Россия ищет виноватых в провале военных задач в Украине, под удар попал Басурин – разведка - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Российские оккупанты устроили репрессии против командиров, которые "не оправдали ожиданий" в войне против Украины, а ФСБ РФ вывезла в неизвестном направлении одного из главарей террористической организации ДНР Эдуарда Басурина. Об этом сообщает пресс-служба украинской разведки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин, "заместитель командующего корпуса Минобороны ДНР". Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя", – заявили в ГУР Минобороны.

Также, по данным разведки, продолжаются репрессии и против других командиров, которые фактически проваливают задачи в Украине.

ГУР сообщает, что с 24 марта по 2 апреля в оккупированной Горловке работала комиссия из РФ, которая должна была выявить причины некомплекта 3 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск. В довоенных докладах говорилось, что бригада на 100% укомплектована, но после начала полномасштабного вторжения выяснилось, что реальное наличие военных – около 55%.

После этого двух командиров батальонов взяли под арест и вывезли в неизвестном направлении. В ГУР уточнили, что, вероятно, это сделали сотрудники ФСБ.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
фсб разведка гур эдуард басурин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 