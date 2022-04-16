Россия ищет виноватых в провале военных задач в Украине, под удар попал Басурин – разведка

Российские оккупанты устроили репрессии против командиров, которые "не оправдали ожиданий" в войне против Украины, а ФСБ РФ вывезла в неизвестном направлении одного из главарей террористической организации ДНР Эдуарда Басурина. Об этом сообщает пресс-служба украинской разведки.

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"Установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин, "заместитель командующего корпуса Минобороны ДНР". Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя", – заявили в ГУР Минобороны.

Также, по данным разведки, продолжаются репрессии и против других командиров, которые фактически проваливают задачи в Украине.

ГУР сообщает, что с 24 марта по 2 апреля в оккупированной Горловке работала комиссия из РФ, которая должна была выявить причины некомплекта 3 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск. В довоенных докладах говорилось, что бригада на 100% укомплектована, но после начала полномасштабного вторжения выяснилось, что реальное наличие военных – около 55%.

После этого двух командиров батальонов взяли под арест и вывезли в неизвестном направлении. В ГУР уточнили, что, вероятно, это сделали сотрудники ФСБ.

11 апреля полк Нацгвардии "Азов" сообщил, что армия РФ сбросила с беспилотника в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое привело к легочной недостаточности и другим симптомам у пострадавших. Пострадали трое бойцов.

Перед этим Басурин заявлял, что "нужно обратиться к химическим войскам", чтобы "выкурить" украинских защитников Мариуполя с завода "Азовсталь".

Оксана Житнюк

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