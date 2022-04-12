Российские оккупанты нанесли удар химическим оружием по Мариуполю, пострадали трое бойцов полка Нацгвардии "Азов". Об этом сообщил основатель Азова Андрей Билецкий.

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"Несколько часов назад россияне нанесли химический удар по Мариуполю, по заводу Азовсталь, по крепости украинских бойцов, по крепости азовцев. Если говорить о практической стороне удара – она небольшая. Три человека имеют четкие признаки отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий. Даже оружие массового поражения эти идиоты не могут использовать полноценно", – сказал Билецкий.

Он подчеркнул, что использование химоружия говорит о трусости.

"А если говорить о моральной стороне, то она нам говорит только об одном: о трусости или ссыкливости, называйте, как хотите, россиян", – сказал Билецкий.

Он рассказал, что химическое оружие появилось, как ответ на позиционный тупик, который возник во время Первой мировой войны.

"Чтобы выйти из этого тупика, чтобы начать продвигаться вперед, начали использовать такое неизбирательное, такое нечеловеческое оружие как химическое", – сказал основатель Азова.

Он подчеркнул, что тогда использование химоружия говорило только об отчаянии военного руководства всех воюющих стран.

"О чем говорит сейчас использование россиянами этого оружия? Они же понимают, что это разойдется по всему миру – весь мир узнает, что они террористы, которые нарушают огромное количество конвенций. Это говорит о том, что они не могут взять Мариуполь, что они не могут взять азовцев, что они не могут взять украинских защитников. И из-за этого они впадают в отчаяние и им ничего не остается – как в Первой мировой войне использовать неизбирательное запрещенное оружие. Они думают, что они проявляют этим силу. На самом деле они проявляют этим слабость. Что бы там не было, Мариуполь победит, Азов победит, Украина победит. Слава Украине", – сказал Билецкий.

24 марта президент США Джо Байден заявил, что в случае применения страной-агрессором Россией химического оружия против Украины последует "ответ", характер которого будет зависеть от "характера применения".

11 апреля Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что российские оккупанты хотят применить химическое оружие против украинских военных, удерживающих оборону мариупольской Азовстали.

Центр сослался на заявление одного из главарей боевиков ОРДО Эдуарда Басурина. "На данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы – в принципе, это можно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор", – сказал он.

Позже полк Нацгвардии Азов сообщил, что оккупационные войска использовали в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения.

Наталия Медведева

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