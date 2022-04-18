16-й эпизод сериала Чернобаевка. ВСУ ударили по обновленным складам с ракетами – Арестович
Вооруженные Силы Украины в 16-й раз ударили по скоплению российских оккупантов в Чернобаевке. Об этом сообщил советник главы офиса президента Алексей Арестович.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Судя по длительной детонации, 16-й эпизод сериала "Чернобаевка" таки состоялся", – написал Арестович.
По его словам, низкая облачность и плотный дождь не помешали точному поражению позиций РСЗО противника и только что обновленных им складов с ракетными боеприпасами в Чернобаевке.
"Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ, и благодаря халатной бездарности нового руля "операцией" генерала Дворникова. Не смешно, но весело", – написал Арестович.
- 6 апреля сообщалось, что "в основу любимого сериала украинцев о Чернобаевке" легли общие разведывательно-аналитические данные ГУР МО, НАБУ и СБУ.
Читайте также: Сутки на юге. Уничтожены более 50 оккупантов и техника в "традициях Чернобаевки" – ОК "Юг"
Комментарии