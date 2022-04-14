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Сутки на юге. Уничтожены более 50 оккупантов и техника в "традициях Чернобаевки" – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 14:01
Сутки на юге. Уничтожены более 50 оккупантов и техника в
Уничтоженная техника россиских оккупантов (фото - 93 бригада)

В результате боев с российскими захватчиками на юге страны силы обороны Украины за сутки ликвидировали более полусотни оккупантов. Об этом сказал в ежедневном полуденном сообщении офицер оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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По его словам, на Николаевском и Херсонском направлении потери противника составляют "54 рашиста и 8 единиц техники".

Среди уничтоженной техники врага – две самоходные артиллерийские установки, реактивная система залпового огня "Град" и танк Т-72.

Помимо этого, в ответ на систематические артобстрелы врага ночью ВСУ наносили удары по сосредоточению военной техники и составу боеприпасов "в классических традициях Чернобаевки".

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Евгений Пилипенко
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