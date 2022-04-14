Сутки на юге. Уничтожены более 50 оккупантов и техника в "традициях Чернобаевки" – ОК "Юг"

В результате боев с российскими захватчиками на юге страны силы обороны Украины за сутки ликвидировали более полусотни оккупантов. Об этом сказал в ежедневном полуденном сообщении офицер оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, на Николаевском и Херсонском направлении потери противника составляют "54 рашиста и 8 единиц техники".

Среди уничтоженной техники врага – две самоходные артиллерийские установки, реактивная система залпового огня "Град" и танк Т-72.

Помимо этого, в ответ на систематические артобстрелы врага ночью ВСУ наносили удары по сосредоточению военной техники и составу боеприпасов "в классических традициях Чернобаевки".

Мэр Днепра Филатов заявил: если россияне пойдут на Днепр, они "потеряют не тысячи, а десятки тысяч" человек.

Тем временем в бундестаге утверждают, что Берлин делает для вооружения ВСУ "больше, чем известно публике".

Читайте также: Крейсер "Москва" после удара ракетами Нептун перевернулся и начал тонуть – офицер ОК "Юг"

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.