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Если россияне пойдут на Днепр, они потеряют не тысячи, а десятки тысяч – мэр Днепра

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 13:36
Если россияне пойдут на Днепр, они потеряют не тысячи, а десятки тысяч – мэр Днепра - Фото
Борис Филатов (Фото - пресс-служба Днепровского горсовета)

Попытка атаковать Днепр обойдется России не в тысячи, а в десятки тысяч убитых, сказал мэр Днепра Борис Филатов в эфире Current Time.

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"У Путина могут быть любые планы – идти на Днепр, идти дальше, форсировать Днепр... Мы просто готовимся. И если они сюда попрутся, они потеряют не тысячи, а десятки тысяч своих солдат. Мы готовимся. И мы готовы", – сказал Филатов.

Он также разъяснил свою позицию о том, что женщинам, детям и другим гражданским, не задействованным в обороне, лучше временно переехать в более спокойные регионы.  

"Я говорил об этом с первых дней войны... В условиях массированных ракетных обстрелов те, кто не работает на предприятиях критической инфраструктуры или на оборону, и у кого есть такая возможность, я бы рекомендовал переехать в более спокойные места. Потому что продолжают нас бомбить, и интенсификация боевых действий все сильнее и сильнее".

Филатов отметил, что "ракет прилетает все больше", и с учетом того, как россияне "шмаляют своим так называемым "высокоточным оружием", вообще непонятно, куда оно упадет и какую поразит цель."

Сергей Бережной
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