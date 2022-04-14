В бундестаге утверждают, что Берлин делает для вооружения ВСУ больше, чем известно публике
Германия делает для вооружения Украины больше, чем попадает в публичную плоскость, но даже так она не может дать ВСУ все, что есть у бундесвера. Об этом заявила Handelsblatt уполномоченная бундестага по оборонным вопросам Ева Хёгль.
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"Мы не можем просто давать все, что есть где-то у какой-то [немецкой оборонной] компании", – сказала она.
Депутат добавила, что, "возможно", Берлин сможет сделать больше в кооперации с партнерами по НАТО.
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По ее словам, "надо изучить", какие типы вооружения ВСУ "были бы способны использовать".
"[Но] в вопросе поставок оружия мы делаем больше, чем обсуждается во время общественной дискуссии", – заверила уполномоченная по вооруженным силам ФРГ в бундестаге.
- Германия категорически отказывала Украине в поставках вооружений до вторжения РФ в феврале 2022-го и также в первые недели полномасштабной войны.
- 6 апреля канцлер Германии Шольц предложил передать Украине оружие времен ГДР.
- 8 апреля Politico сообщило, что он откладывает окончательное решение о предоставлении Украине высокотехнологичных танков, несмотря на давление других чиновников.
- 9 апреля министр обороны ФРГ Ламбрехт заявила, что ФРГ якобы достигла предела по поставкам Украине оружия бундесвера.
- 12 апреля президент ФРГ Штайнмайер сказал, что Германия будет поставлять оружие Украине.
- Вчера, 13 апреля, украинский посол в Берлине Мельник подчеркнул, что новый визит Шольца в Украину будет иметь смысл только с тяжелым вооружением.
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