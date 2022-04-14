В бундестаге утверждают, что Берлин делает для вооружения ВСУ больше, чем известно публике

Германия делает для вооружения Украины больше, чем попадает в публичную плоскость, но даже так она не может дать ВСУ все, что есть у бундесвера. Об этом заявила Handelsblatt уполномоченная бундестага по оборонным вопросам Ева Хёгль.

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"Мы не можем просто давать все, что есть где-то у какой-то [немецкой оборонной] компании", – сказала она.

Депутат добавила, что, "возможно", Берлин сможет сделать больше в кооперации с партнерами по НАТО.

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По ее словам, "надо изучить", какие типы вооружения ВСУ "были бы способны использовать".

"[Но] в вопросе поставок оружия мы делаем больше, чем обсуждается во время общественной дискуссии", – заверила уполномоченная по вооруженным силам ФРГ в бундестаге.

Германия категорически отказывала Украине в поставках вооружений до вторжения РФ в феврале 2022-го и также в первые недели полномасштабной войны.

6 апреля канцлер Германии Шольц предложил передать Украине оружие времен ГДР.

8 апреля Politico сообщило, что он откладывает окончательное решение о предоставлении Украине высокотехнологичных танков, несмотря на давление других чиновников.

9 апреля министр обороны ФРГ Ламбрехт заявила, что ФРГ якобы достигла предела по поставкам Украине оружия бундесвера.

12 апреля президент ФРГ Штайнмайер сказал, что Германия будет поставлять оружие Украине.

Вчера, 13 апреля, украинский посол в Берлине Мельник подчеркнул, что новый визит Шольца в Украину будет иметь смысл только с тяжелым вооружением.

Евгений Пилипенко

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