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В бундестаге утверждают, что Берлин делает для вооружения ВСУ больше, чем известно публике

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 12:59
В бундестаге утверждают, что Берлин делает для вооружения ВСУ больше, чем известно публике - Фото
Ева Хегль (фото - ЕРА)

Германия делает для вооружения Украины больше, чем попадает в публичную плоскость, но даже так она не может дать ВСУ все, что есть у бундесвера. Об этом заявила Handelsblatt уполномоченная бундестага по оборонным вопросам Ева Хёгль.

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"Мы не можем просто давать все, что есть где-то у какой-то [немецкой оборонной] компании", – сказала она.

Депутат добавила, что, "возможно", Берлин сможет сделать больше в кооперации с партнерами по НАТО.

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По ее словам, "надо изучить", какие типы вооружения ВСУ "были бы способны использовать".

"[Но] в вопросе поставок оружия мы делаем больше, чем обсуждается во время общественной дискуссии", – заверила уполномоченная по вооруженным силам ФРГ в бундестаге.

  • Германия категорически отказывала Украине в поставках вооружений до вторжения РФ в феврале 2022-го и также в первые недели полномасштабной войны.
  • 6 апреля канцлер Германии Шольц предложил передать Украине оружие времен ГДР.
Евгений Пилипенко
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