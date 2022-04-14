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Арестович: Крейсер "Москва" утонул, в Чернобаевке – 15-й удар украинских сил

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 09:26
Арестович: Крейсер
Алексей Арестович (скриншот видео ОП)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что утонул флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", а на аэродроме Чернобаевка под Херсоном украинские войска 15-й раз нанесли удар по россиянам. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, при 15-м ударе по Чернобаевке были уничтожены склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса с временно оккупированного Крыма.

Крейсер "Москва", пишет Арестович, "произвел отрицательное всплытие" в районе острова Змеиный, где еще 24 февраля украинские военные послали его на х**.

"Где "Москва"? "Она утонула"", – добавил советник главы ОП.

По словам Арестовича, потопление Москвы – колоссальное по значению военное событие и крупнейшее поражение российского флота со времен второй мировой войны.

"Очень звонкая пощечина, тем более символическая по названию", – подытожил он.

Марк Сировой
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Москва Алексей Арестович крейсер чернобаевка
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