Арестович: Крейсер "Москва" утонул, в Чернобаевке – 15-й удар украинских сил
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что утонул флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", а на аэродроме Чернобаевка под Херсоном украинские войска 15-й раз нанесли удар по россиянам. Об этом он написал в Facebook.
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По его словам, при 15-м ударе по Чернобаевке были уничтожены склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса с временно оккупированного Крыма.
Крейсер "Москва", пишет Арестович, "произвел отрицательное всплытие" в районе острова Змеиный, где еще 24 февраля украинские военные послали его на х**.
"Где "Москва"? "Она утонула"", – добавил советник главы ОП.
По словам Арестовича, потопление Москвы – колоссальное по значению военное событие и крупнейшее поражение российского флота со времен второй мировой войны.
"Очень звонкая пощечина, тем более символическая по названию", – подытожил он.
- 13 апреля в Одесской ОВА сообщили, что две украинские ракеты "Нептун" поразили флагман ЧФ РФ "Москва".
- Позже в Минобороны РФ подтвердили, что на корабле произошел пожар, взорвался боезапас, а моряков эвакуируют.
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