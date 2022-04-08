"Чернобаевка и генералы РФ". Детективы НАБУ помогают уничтожать врага: статистика и факты

С начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины Национальное антикоррупционное бюро активно участвует в борьбе с оккупантами. Об этом говорится в сообщениях НАБУ, ГУР МО и главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

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Детективы НАБУ получили данные о местонахождении и передвижении вражеской техники и сил противника, благодаря этому ВСУ уничтожили колонны оккупационных войск.

В течение марта-апреля от работники НАБУ передали ГУР данные, которые позволили заранее узнать о планах врага, дислокации и перемещении оккупантов.

Как сообщили в ГУР, своевременный информационный обмен с НАБУ помог военнослужащим ВСУ избежать засады, подготовленной для них оккупационными войсками на одном из направлений наступления на Киев.

По информации Шабунина, сотрудничество ГУР, НАБУ и боевой части СБУ "сделало хорошими" нескольких российских генералов.

"А еще их общие разведывательно-аналитические данные легли в основу любимого сериала украинцев о Чернобаевке", – сообщил Шабунин.

НАБУ сообщили несколько фактов о своей работе:

- 35+ подтвержденных фактов уничтожения вражеской техники (и живой силы) противника – в частности, целых колонн оккупационных войск (в том числе путем корректировки огня артиллерии ВСУ).

- 7 раз выводили из-под обстрелов и уничтожения подразделения ВСУ (минометные и артиллерийские расчеты, разведгруппы, пункты управления беспилотников и т.д).

- В целом несколько сотен сообщений от НАБУ было реализовано подразделениями ВСУ во время боевых действий против России.

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Наталия Медведева

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