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В Энергодаре оккупанты вводят в обращение российские рубли

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 13:44
В Энергодаре оккупанты вводят в обращение российские рубли - Фото
Фото: depositphotos.com

Во временно оккупированном Энергодаре открылись магазинчики, где за российские рубли продают сосиски, колбасу и другие продукты, привезенные из Крыма, Беларуси и России. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.  

Местные жители вынуждены покупать продукты за рубли, потому что у них почти не осталось гривен, говорится в сообщении.   

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Также в Энергодаре российские оккупанты планируют запустить "Сбербанк России" на базе захваченного отделения украинского Ощадбанка

С 1 мая оккупанты планируют ввести в обращение рубли также во временно занятом Мелитополе.  

Для распространения российской валюты бывших работников банковской системы отправляют на обучение в Ростов-на-Дону.  

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Роман Брыль
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