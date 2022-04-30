В Энергодаре оккупанты вводят в обращение российские рубли

Во временно оккупированном Энергодаре открылись магазинчики, где за российские рубли продают сосиски, колбасу и другие продукты, привезенные из Крыма, Беларуси и России. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Местные жители вынуждены покупать продукты за рубли, потому что у них почти не осталось гривен, говорится в сообщении.

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Также в Энергодаре российские оккупанты планируют запустить "Сбербанк России" на базе захваченного отделения украинского Ощадбанка.

С 1 мая оккупанты планируют ввести в обращение рубли также во временно занятом Мелитополе.

Для распространения российской валюты бывших работников банковской системы отправляют на обучение в Ростов-на-Дону.

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Роман Брыль

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