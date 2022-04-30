Оккупанты планируют с 1 мая ввести в Мелитополе рубли

Россия планирует с 1 мая ввести рубли не только в Херсонской области, но и в Мелитополе, крупнейшем городе оккупированной части Запорожской области. Об этом в вечерней сводке 29 апреля сообщила Запорожская областная военная администрация.

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Накануне россияне собирали работников украинских банков, согласившихся на сотрудничество с оккупантами.

Их планируют отправить в Ростов-на-Дону на обучение, чтобы затем на базе украинского Сбербанка якобы открыть отделения Сбербанка России.

Самопровозглашенный руководитель оккупационных властей в Херсонской области Владимир Сальдо в этот же день заявил, что на территории области будет работать Международный расчетный банк из Южной Осетии, или МРБ. Такую же аббревиатуру имел в Украине Сбербанк России, который незадолго до ликвидации был переименован в Международный резервный банк.

По словам Сальдо, в Херсонской области будут открыты 200 отделений этого банка.

В течение четырех месяцев Россия планирует полностью вывести из обращения на территории оккупированных областей украинскую гривну.

Андрей Водяный

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