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Оккупанты планируют с 1 мая ввести в Мелитополе рубли

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 00:40
Оккупанты планируют с 1 мая ввести в Мелитополе рубли - Фото
Фото: depositphotos.com

Россия планирует с 1 мая ввести рубли не только в Херсонской области, но и в Мелитополе, крупнейшем городе оккупированной части Запорожской области. Об этом в вечерней сводке 29 апреля сообщила Запорожская областная военная администрация.

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Накануне россияне собирали работников украинских банков, согласившихся на сотрудничество с оккупантами.

Их планируют отправить в Ростов-на-Дону на обучение, чтобы затем на базе украинского Сбербанка якобы открыть отделения Сбербанка России.

Самопровозглашенный руководитель оккупационных властей в Херсонской области Владимир Сальдо в этот же день заявил, что на территории области будет работать Международный расчетный банк из Южной Осетии, или МРБ. Такую же аббревиатуру имел в Украине Сбербанк России, который незадолго до ликвидации был переименован в Международный резервный банк.

По словам Сальдо, в Херсонской области будут открыты 200 отделений этого банка.

В течение четырех месяцев Россия планирует полностью вывести из обращения на территории оккупированных областей украинскую гривну.

Андрей Водяный
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запорожская область мелитополь рубли
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