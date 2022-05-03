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Украинские войска оттеснили россиян на 40 км к востоку от Харькова – Пентагон

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03.05.2022, 05:24
Украинские войска оттеснили россиян на 40 км к востоку от Харькова – Пентагон - Фото
Джон Кирби (Скриншот видео Пентагона)

Украинская армия оттеснила российских оккупантов на 40 км к востоку от Харькова. Об этом сообщил спикер Министерства обороны США Джон Кирби.

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По словам Кирби, Харьков продолжает подвергаться ударам российской авиации.

"Но украинцы за последние 24–48 часов проделали эффективную работу, оттеснив россиян еще дальше. И им удалось оттеснить россиян примерно на 40 километров к востоку от Харькова", – сказал спикер Пентагона.

Как отметил Кирби, это хороший пример жесткого и грозного сопротивления, которое демонстрируют украинские силы.

По информации Пентагона, российские силы на Донбассе, где происходит основная часть боевых действий, страдают от плохого командования и управления, низкого боевого духа и далеко не идеальной логистики.

"Мы по-прежнему видим минимальный, в лучшем случае, прогресс со стороны россиян на Донбассе, – сказал Кирби. – Они не достигают запланированного прогресса, и этот прогресс неравномерен и постепенен".

По словам спикера, россияне добились незначительных успехов к востоку от Изюма и Попасной, добавив, что этот прогресс был вялым.

"То, что мы увидели там, в Попасной, мало чем отличается от того, что мы видели в других населенных пунктах Донбасса. [Россияне] приходят, объявляют о победе, а потом отводят войска – украинцы возвращают свои территории. Таких "туда-сюда" было много за последние пару дней", – сказал Кирби.

В Пентагоне отметили, что российские силы, по-видимому, боятся рисковать и боятся жертв как в воздушной, так и в наземной войне.

  • 2 мая военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 12 атак российских оккупантов.

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Наталия Медведева
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пентагон Харьков Донбасс
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