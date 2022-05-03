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На Донбассе ВСУ отбили 12 атак врага, уничтожили шесть танков и пять артсистем

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 00:28
На Донбассе ВСУ отбили 12 атак врага, уничтожили шесть танков и пять артсистем - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

2 мая военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 12 атак российских оккупантов. Об этом сообщает Минобороны.

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"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам", – говорится в сообщении.

Военные ООС успешно отбили 12 атак врага, уничтожили шесть танков, пять артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и восемь автомобилей оккупантов.

Подразделения противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.

Читайте также: Оккупанты более всего активны на Слобожанском и Донецком направлениях — сводка Генштаба

Наталия Медведева
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Донбасс потери врага
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