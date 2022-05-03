На юге за сутки уничтожено более 120 россиян, артиллерия ВСУ била по врагу свыше 100 раз
2 мая на южном направлении артиллерия Вооруженных Сил Украины провела более 100 обстрелов оккупантов, уничтожено более 120 россиян. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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Как отмечается, в Херсонской и Николаевской областях российские оккупанты сидели на оборонных позициях и не вели активных действий.
Одна диверсионно-разведывательная группа попыталась захватить наблюдательный пост ВСУ в Херсонской области, но попытку подавили минометным огнем и сорвали.
В течение суток ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ точно выполнили более 100 огневых задач.
Общие потери врага за сутки составили 122 россиянина.
Утром в Черном море Bayraktar уничтожил два российских десантно-штурмовых катера, позже ВСУ ликвидировали несколько единиц бронированной и автомобильной техники и ударный беспилотник-разведчик типа "Форпост", пытавшийся с моря зайти в Одессу.
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