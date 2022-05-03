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На юге за сутки уничтожено более 120 россиян, артиллерия ВСУ била по врагу свыше 100 раз

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 03:13
На юге за сутки уничтожено более 120 россиян, артиллерия ВСУ била по врагу свыше 100 раз - Фото
Фото: ВСУ

2 мая на южном направлении артиллерия Вооруженных Сил Украины провела более 100 обстрелов оккупантов, уничтожено более 120 россиян. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, в Херсонской и Николаевской областях российские оккупанты сидели на оборонных позициях и не вели активных действий.

Одна диверсионно-разведывательная группа попыталась захватить наблюдательный пост ВСУ в Херсонской области, но попытку подавили минометным огнем и сорвали.

В течение суток ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ точно выполнили более 100 огневых задач.

Общие потери врага за сутки составили 122 россиянина.

Утром в Черном море Bayraktar уничтожил два российских десантно-штурмовых катера, позже ВСУ ликвидировали несколько единиц бронированной и автомобильной техники и ударный беспилотник-разведчик типа "Форпост", пытавшийся с моря зайти в Одессу.

Читайте также: Работает Bayraktar. ВСУ уничтожили два катера российских войск у Змеиного – видео

Наталия Медведева
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Одесса Херсонская область черное море потери врага
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