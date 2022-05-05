Украинские разведчики вместе со спецподразделением Кракен освободили от оккупантов населенный пункт Русская Лозовая Харьковской области. Видео операции опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Украинские силы освободили село Русская Лозовая 29 апреля. Сейчас населенный пункт полностью под контролем ВСУ.

Село было важным стратегическим объектом – оно находится на автомобильной трассе Харьков-Белгород. С этой территории во время оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.

В результате наступления подразделений Сил обороны Украины, в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.

Российские оккупационные войска продолжают совершать противоправные действия на захваченных территориях Харьковской области.

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Яна Катасонова

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