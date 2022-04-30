Оккупанты распространяют фейки о захвате Киева и вывозят в РФ людей из Харьковской области
30.04.2022, 20:09
Фото: Генштаб ВСУ
Российские оккупационные войска продолжают совершать противоправные действия на захваченных территориях Харьковской области. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 18:00.
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"По имеющейся информации, противник принудительно вывозит население на территорию российской федерации. Оккупанты распространяют дезинформацию о захвате Харькова, Киева и Запорожья", – сказано в сообщении.
С какой целью россияне распространяют такие фейки, не уточняется.
- Генштаб также сообщил, что в результате наступления подразделений Сил обороны Украины, в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.
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