Оккупанты распространяют фейки о захвате Киева и вывозят в РФ людей из Харьковской области

Российские оккупационные войска продолжают совершать противоправные действия на захваченных территориях Харьковской области. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 18:00.

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"По имеющейся информации, противник принудительно вывозит население на территорию российской федерации. Оккупанты распространяют дезинформацию о захвате Харькова, Киева и Запорожья", – сказано в сообщении.

С какой целью россияне распространяют такие фейки, не уточняется.

Генштаб также сообщил, что в результате наступления подразделений Сил обороны Украины, в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.

Вадим Ребрина

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