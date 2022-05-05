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Залужный: ВСУ контрнаступают под Харьковом и Изюмом

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 13:31
Залужный: ВСУ контрнаступают под Харьковом и Изюмом - Фото
Валерий Залужный (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Россия бьет ракетами по территории Украины для срыва поставок оружия, перенесла основные усилия на Луганское направление, а под Харьковом и Изюмом ВСУ ведут контрнаступательные действия. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал главу объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли.

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Залужный сообщил Милли о перемещении основных усилий россиян на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также о переходе украинских сил обороны к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях.

Также в разговоре с Милли главком ВСУ акцентировал на возобновлении применения Россией крылатых ракет. Главной целью этих действий, по словам Залужного, является разрушение логистических путей поставок военно-технической помощи Украине.

3 мая Россия выпустила с помощью бомбардировщиков ТУ-160 14 крылатых ракет с Каспийского моря. По состоянию на вечер 4 мая было зафиксировано восемь пусков крылатых ракет.

"Поэтому вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален", – заявил главком ВСУ.

  • Вчера вечером россияне били ракетами по регионам Украины.
  • Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что российская армия утратила контроль над несколькими населенными пунктами на админгранице Николаевской и Херсонской областей, возобновила наступление на завод Азовсталь в Мариуполе и пытается полностью захватить Донбасс. 

Читайте также: Залужный о замене советского вооружения натовским: Быстрее начнем – быстрее закончим

Оксана Житнюк
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Харьков Валерий Залужный ракеты контрнаступление Луганское направление
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